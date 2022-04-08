مولوي: توقيت عودة السفراء يحمل دلالات عدة

A + A -

اعتبر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أنّ "لبنان يجب أن يبقى متمسكاً بالشرعية العربية".

وفي حديثٍ لقناة "الحدث"، قال مولوي: "لبنان يجب أن يمنع كل إساءة تطال الدول العربية والتعاون الخليجي".

واشار مولوي الى انه "وقفنا بوجه تهريب كل أنواع الشر إلى المجتمعات الشقيقة".

ولفت إلى أن "توقيت عودة السفراء يحمل عدة دلالات، ويساهم بتحسين ظروف لبنان السيئة".

وأكّد مولوي على أن "للسعودية دور كبير بإنهاض لبنان"، لافتا الى أن "الدول العربية وقفت مع لبنان بكل أزماته عبر التاريخ".

واضاف: "على لبنان تبني دولة القانون والشرعية والمؤسسات".

وتابع: "الاتفاق مع صندوق النقد ضروري للخروج من الأزمة، ولكن الإصلاحات ضرورية".