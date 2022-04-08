هيئة الاشراف على الانتخابات استقبلت وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة هولفيني

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استقبلت هيئة الإشراف على الإنتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في مقرها، وفدا من الإتحاد الأوروبي برئاسة كبير المراقبين عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني.



وأوضح هولفيني أن بعثته في لبنان بناء للاتفاقية الإدارية بين وزارة الداخلية والبلديات والإتحاد الأوروبي وهيئة الإشراف على الإنتخابات، وهي مولجة بمراقبة الإنتخابات النيابية المقبلة، وسيرسل حوالي 200 مراقبا من بينهم خبراء ومحللون لمراقبة الإنتخابات النيابية القادمة في شهر أيار المقبل في لبنان والخارج.



وقد عرض عبد الملك للوفد الاوروبي الإجراءات التحضيرية التي قامت بها الهيئة في المرحلة الراهنة، وشكره على الزيارة وعلى دعم الإتحاد الأوروبي لهيئة الإشراف على الإنتخابات.