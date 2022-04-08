حزب الله: عملية بطولية

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صدر عن حزب الله بيان جاء فيه، "مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة "الاحتلال الاسرائيلي" والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب".



وأوضح البيان، "وقد أظهرت العملية البطولية التي نفّذها "الشهيد" رعد فتحي حازم في تل أبيب ضعف الكيان الاسرائيلي وهشاشته وإرباكه وتخبّط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة "مجاهد" فلسطيني واحد على الرغم من استعانة الاسرائيليين بأجهزته المختلفة والزج بأكثر من ألف جندي في ساحة المعركة.



وأشاد الحزب "ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، يوجّه التحية والتقدير لكلّ المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان في حالة ضياع وإذلال أمام العالم".



ودعا حزب الله في بيانه "أحرار العالم وشعوب أمّتنا العربية والاسلامية الى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة له".



ورأى أن "تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وأن عزيمته أقوى من إرادة "الاحتلال"، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير كل فلسطين من البحر الى النهر".