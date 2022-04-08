إسقاط "مسيّرة" قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق

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قالت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أميركية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.

وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وكانت قد أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف فجر الخميس قاعدة يستخدمها التحالف المناهض للإرهابيين في منطقة دير الزور في شمال شرق سوريا.