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عدل ورحمة: لتطوير المهارات.. بعقليني: لا بد من إمكانية التجديد والتغيير

8
APRIL
2022
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تنفّذ جمعيّة عدل ورحمة ضمن نشاطاتها ومشاريعها وبرامجها، برنامج تدريبي لفريق العمل المشارك في مشروع DROIT، والتي تنفذه الجمعية بالتنسيق والتعاون مع جمعية الحركة الاجتماعية .

تقوم مؤسسة "وزنات" بادارة وتنفّيذ البرنامج التدريبي، كونها متخصصة ببرامج التدريب والتأهيل .
نلفت إلى أنّ برنامج DROIT تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الجمعية الإيطالية غير الحكومية ARCS و ARCI Toscana .

هذا المشروع يهدف إلى توفير التوجيه المهني والحماية، للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حركيًا، المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلًا لإعادة دمجهم في مجتمعهم.

يذكر أن مشروع DROIT مموّل من الوكالة الإيطاليّة للتنمية والتعاون.
عنوان البرنامج التدريبي: "ترشيق الصحّة النفسيّة والذهنيّة" لمجموعة من العاملين مع نزلاء
السجون والنظارات اللبنانية. يمتد المشروع على مدى اثنتي عشر يومًا.
وقد انطلق برنامج التدريب في الحلقة الأولى وكانت تحت عنوان: "هل العمل الفريقي لي؟ كيف أكون فاعلًا في فريق العمل؟"
أما الحلقة الثانية فكانت بعنوان : إدارة التوتر.
يستمرّ هذا المشروع حتى نهاية شهر تموز، حيث يعالج بعض المواضيع والإشكالات التي تسهم في تحسين الأداء والعمل معًا بطريقة مهنية ومنها: -التركيز على العمل الجماعي وتعزيزه من أجل إمكانية التغيير .
- معايير القيادة وتطوير قيادة الفريق
- إدارة الإجهاد وتطوير المهارات للاوقات الصعبة والدقيقة
- إدارة الصراعات
- مجالات الإيجابية
Cammarata
بالمناسبة أعرب السيد Giuseppe Cammarata ، مدير جمعيّة ARCS في لبنان ومنسق مشروع DROIT عن امتنانه لهذه الخطوة التي تصبّ في خانة تطوير مهارات العاملين في السجون اللبنانية. كما على تحسين أوضاع نزلاء السجون من خلال تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة علمية ومهنية.
بعقليني
بدوره تحدث الأب الدكتور نجيب بعقليني رئيس جمعيّة عدل ورحمة، ومما قاله : "يعطينا التدريب القوة والأمل والدعم المعنوي والتقني، لا سيمّا في ظل الأوضاع المزرية التي نمر بها والتي تحبط العزيمة في إمكانية تحقيق التجديد والتغيير في المفاهيم السائدة ، والمبادئ العشوائية. من هنا يواصل فريقنا تجديد قدراته العلمية والتقنية كما مهاراته، وهذا يأتي أيضاً في إطار شراكتنا مع مؤسسة "وزنات". أخيرًا شكر الأب بعقليني الجهة المانحة والشركاء في تنفيذ المشروع، لما له من حيوية وحاجة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد الامر الذي عكس حالة من الخوف والاضطراب والقلق عند أبناء الوطن الواحد .

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