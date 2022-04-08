عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 نيسان 2022

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الأخبار

ـ فدائيو فلسطين يُغرقون «إسرائيل» في الفوضى.

ـ شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة.

ـ لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»

ـ التعليم للأغنياء فقط.

ـ السعودية تسلّم: انقلاب يطيح «الشرعية» اليمنية.

ـ إضراب ديبلوماسي مفتوح يهدّد انتخاب المغتربين: «ألاعيب» ميقاتي هل تدفع بو حبيب إلى الاستقالة؟.

البناء

ـ الفدائيّون الفلسطينيّون يُصيبون الكيان بالذعر ويفرضون ايقاع عمليّاتهم على أجندة العالم.

ـ روسيا تحقق توازناً نسبياً في التصويت الأمميّ والدول العربيّة تمتنع… إلا لبنان!

ـ اتفاق مبدئيّ بين الحكومة وصندوق النقد… وعودة سفيرَيْ السعودية والكويت قريباً.

نداء الوطن

ـ عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي

ـ تعهد السلطة لـ"الصندوق" بالاصلاح: "كذبة 7 نيسان"!

ـ مجلس قيادة يمني بصلاحية رئاسية لمفاوضة الحوثيين

ـ رئيس الأركان الأميركي: "فيلق القدس" إرهابي وأعارض شطبه

ـ الكرملين يُقرّ بـ"خسائر عسكرية كبيرة": مأساة هائلة

ـ صفعة أمميّة لروسيا… وحزمة عقوبات جديدة من "G7"

ـ هجوم جديد يهزّ إسرائيل: قتلى وجرحى في وسط تل أبيب

اللواء

ـ «رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد

ـ السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار

ـ هل تفشل العقوبات دائماً؟

ـ الزيارة البابوية في الزواريب الداخلية!

الجمهورية

ـ عودة خليجية وإتفاق مشروط مع الصندوق

ـ 3 مليار دولار مرهونة بالاصلاحات

ـ بطركيات ورئاسات

ـ تسوية "واقعية" أم صدمة جديدة لماكرون؟