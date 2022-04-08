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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 نيسان 2022

8
APRIL
2022
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الأخبار

ـ فدائيو فلسطين يُغرقون «إسرائيل» في الفوضى.
ـ شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة.
ـ لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»
ـ التعليم للأغنياء فقط.
ـ السعودية تسلّم: انقلاب يطيح «الشرعية» اليمنية.
ـ إضراب ديبلوماسي مفتوح يهدّد انتخاب المغتربين: «ألاعيب» ميقاتي هل تدفع بو حبيب إلى الاستقالة؟.

البناء
ـ الفدائيّون الفلسطينيّون يُصيبون الكيان بالذعر ويفرضون ايقاع عمليّاتهم على أجندة العالم.
ـ روسيا تحقق توازناً نسبياً في التصويت الأمميّ والدول العربيّة تمتنع… إلا لبنان!
ـ اتفاق مبدئيّ بين الحكومة وصندوق النقد… وعودة سفيرَيْ السعودية والكويت قريباً.

 

نداء الوطن
ـ عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي
ـ تعهد السلطة لـ"الصندوق" بالاصلاح: "كذبة 7 نيسان"!
ـ مجلس قيادة يمني بصلاحية رئاسية لمفاوضة الحوثيين
ـ رئيس الأركان الأميركي: "فيلق القدس" إرهابي وأعارض شطبه
ـ الكرملين يُقرّ بـ"خسائر عسكرية كبيرة": مأساة هائلة
ـ صفعة أمميّة لروسيا… وحزمة عقوبات جديدة من "G7"
ـ هجوم جديد يهزّ إسرائيل: قتلى وجرحى في وسط تل أبيب

اللواء
ـ «رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد
ـ السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار
ـ هل تفشل العقوبات دائماً؟
ـ الزيارة البابوية في الزواريب الداخلية!

الجمهورية
ـ عودة خليجية وإتفاق مشروط مع الصندوق
ـ 3 مليار دولار مرهونة بالاصلاحات
ـ بطركيات ورئاسات
ـ تسوية "واقعية" أم صدمة جديدة لماكرون؟

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