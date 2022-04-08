وهاب: الأميركي وضع المعركة الانتخابية في إطار المعركة السياسية..

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أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حديث لشبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN على أن الوضع اليوم في لبنان صعب لأنه يخضع بطريقة غير مباشرة لحصار أميركي بدأ منذ سنوات الهدف منه الوصول إلى انتخابات نيابية يتم فيها هزيمة الفريق المعادي للأميركيين، مؤكداً أن الأميركي وضع المعركة الانتخابية في إطار المعركة السياسية عندما بدأ بتحريض بعض القوى والجمعيات باتجاه المقاومة وسلاحها، لافتاً الى حاجة لبنان اليوم للمقاومة قبل أن يستطيع لبنان الحصول على ثروته المائية والنفطية ونحن مازلنا في صراع مع "إسرائيل".