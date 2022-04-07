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إختطاف شاب لبناني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

7
APRIL
2022
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تعيش بلدة حاروف وآل عطوي فيها حال من التوتر والقلق على مصير ابنهم حسن مصطفى عطوي الذي تعرض لعملية خطف منذ خمسة ايام من محيط بلدة كفررمان على يد 4 اشخاص وتم نقله الى منطقة البقاع حيث اعلن خاطفوه طلب دفع فدية لذويه مقابل الافراج عنه .

والمخطوف عطوي ( 32 عاما ) عاد من عمله في احدى الدول الافريقية منذ 3 اشهر في زيارة لاهله في بلدتهم حاروف، وسعى للانتقال الى دولة اخرى خلال هذه الفترة وتواصل عبر تطبيق " الفيس بوك " مع اشخاص أوهموه ان لديهم شركة سياحة وسفر في منطقة الهرمل ، وتم الاتفاق فيما بينهم للقاء يوم الاحد الماضي على اوتوستراد كفررمان للبت بموضوع السفر ، وعلى اثرها تعرض عطوي للخطف واختفت اثاره لفترة قصيرة قبل أن يبادر الخاطفون لطلب فدية لقاء الإفراج عنه على أن تتم عملية التسلّم والتسليم على نهر العاصي.

وناشد والد المخطوف مصطفى عطوي الخاطفين الافراج عن ابنه حسن ، قلقنا وخوفنا عليه كبير جدا، لا نعرف ليلنا من نهارنا ، تردنا اتصالات كثيرة من ابننا المخطوف عبر خاطفيه، يضغطون عليه لندفع الفدية التي حددوها ب25 الف دولار اميركي ونحن عائلة فقيرة لا نملك هذا المبلغ، الخاطفون قاموا بتصوير ابني وهو يتعرض للضرب والاهانة وارسلوا لنا الافلام عبر تطبيق واتس اب من خط دولي للضغط علينا، انا اناشد الاجهزة الامنية والقضائية للسعي لانقاذ ابني، لقد مضى 5 ايام ولا نلمس اي تحرك جدي في هذه القضية.

الوكيل القانوني لعائلة المخطوف المحامي اشرف الموسوي اشار الى ان الخاطفين يتواصلون معي ومع اهالي المخطوف ويمارسون شتى أنواع الترهيب والابتزاز المالي وإصرارهم على الفدية المالية مع لامبالاتهم بتحرك الأجهزة الأمنية التي نطالبها اليوم بمضاعفة جهودها لاطلاق سراح عطوي، عائلته في وضع يرثى له، وقدرتهم المادية على دفع هذه الفدية غير متوفرة.

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