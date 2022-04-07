هكذا علّق برّي على الإتفاق مع صندوق النقد

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صدر عن رئيس مجلس النوب نبيه بري البيان التالي: "يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي اليوم، ليشكل انجازا ايجابيا للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.



انني، وبصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني، اثمن هذا الانجاز و نقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان اعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.



ويهمني في هذه اللحظة الدقيقة ان اعرب ، باسمي و باسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية، الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.



وكما اكدت دائما، لاسيما في الاجتماع الاخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة".