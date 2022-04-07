لبنانيان من أكبر الرابحين لهذا العام! بالصورة: "فوربس" تكشف عن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022..

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"أصدرت "فوربس" قائمتها السنوية في نسختها السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022 والتي تضم 2,668 مليارديراً، بانخفاض بلغ 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي. وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصاً من القائمة، وانضمام 236 مليارديراً هذا العام.

لم تتغيّر قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير. شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديراً، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في كانون الأول 2021. شهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ53,4 مليار دولار في العام السابق، فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

حافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7,7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته، وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، في المركز الثاني بثروة تُقدَّر بنحو 5,1 مليار دولار، فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعدما زادت ثروة كلّ منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3,2 مليار دولار.

وتضمّ مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18,3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عاماً والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12,6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. ويمثّل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

على الصعيد العالمي، لم يشهد مليارديراً ارتفاعاً في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تصدر قائمة أثرياء العالم للمرة الأولى على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" 33%. وتفوّق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم "أمازون" بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.