اجتماع تنسيقي في وزارة البيئة لتطوير خطة الوقاية من خطر حرائق الغابات

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إنعقد في وزارة البيئة بعد ظهر اليوم اجتماع تنسيقي للبحث في تطوير خطة الوقاية والتوعية من خطر حرائق الغابات وللجهوزية لموسم الحرائق، وترأس الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وشارك فيه مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار وممثلة وزارة الداخلية فاتن ابو حسن ومدير برنامج الاراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند جورج متري وممثلون عن وحدة إدارة الكوارث ومنظمات دولية وجمعيات اهلية وبيئية ودائرة الانظمة الايكولوجية في وزارة البيئة وخبراء في مجال ادارة الغابات والوقاية من الحرائق.

وقد عرض المجتمعون أراءهم حول الخطوات الرامية إلى حماية الغابات وتوحيد وتنسيق الجهود للحد من مخاطر الحرائق وتحسين ظروف الوقاية وتعزيز القدرات التقنية في ادارة مخاطر الحرائق.

وتحدث وزير البيئة عن "تأثير حرائق الغابات على الغطاء الأخضر للبنان في السنوات الماضية حيث شهد لبنان بعضاً من أسوأ مواسم الحرائق ما تسبب بآثار مدمرة ليس فقط على البيئة الطبيعية ولكن أيضاً على سبل عيش المجتمعات المحلية".

وعرض مدير الدفاع المدني للصعوبات المتأتية من الازمة الاقتصادية والمالية على واقع الدفاع المدني ما يحول دون توفير المحروقات للسيارات وإجراء الصيانة اللازمة للآليات.

اما ممثلة وزارة الداخلية فعرضت لواقع البلديات الصعب في ظل غياب السيولة وصعوبة سحب الاموال.

7\4\2022