بلدية بيروت تقوم بحملة إزالة مخالفات وتعديات في منطقة عائشة بكار محيط دار الفتوى

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قامت مصلحة الهندسة - دائرة السير في بلدية بيروت و بمؤازرة من شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي وحرس مدينة بيروت بإزالة المخالفات والتعديات التي كانت موجودة على الملك العام ومصادرتها وذلك في منطقة عائشة بكار محيط دار الفتوى، اضافة الى توجيه انذارات للمخالفين لعدم وضع أي عوائق أو مخالفات على الطرقات والأرصفة من شأنها أن تعيق الماره وتشكل خطراً على سلامتهم.

وأهابت بلدية بيروت بالمواطنين المبادرة فوراً الى إزالة كافة التعديات عن الملك العام والمخالفات بأنواعها تجنباً لتكليف المخالفين بالرسم والغرامة عن تلك المخالفات وايضاً تكاليف إزالتها.