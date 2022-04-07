وزير الدفاع يلتقي سفير هنغاريا في لبنان ويثمن جهود المؤسسات الرعاية

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم السفير الهنغاري في لبنان Ferenc Csillog يرافقه الملحق العسكري العقيد Joseph Gùlyas ونائب رئيس البعثة في لبنان الدكتورة Rita Herencsar

وجرى عرض التعاون الثنائي وسبل تعزيزه لا سيما لجهة الإسراع في إنجاز اتفاق التعاون العسكري بين البلدين.

كما التقى وزير الدفاع الوطني المديرة العامة لمؤسسة سيسوبيل فاديا عقل صافي على رأس وفد، وجرى بحث التعاون القائم بين المؤسسة والطبابة العسكرية والصعوبات التي تواجهها سيسوبيل، كذلك تم تناول الأمور المالية المطلوب معالجتها مع وزارة المال.

وفي هذا الاطار، ثمن الوزير سليم جهود مؤسسات الرعاية الإجتماعية في احتضان أبناء الوطن من ذوي الصعوبات، واعتبر ان دعم هذه المؤسسات واجب وطني وإنساني.