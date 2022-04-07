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تجمع أصحاب المطاحن أعلن توقف المطاحن عن العمل!

7
APRIL
2022
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أعلن تجمع أصحاب المطاحن في بيان، أنه “عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم، بحضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقيف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت لتأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة”.

وأشار الى أن “من احدى النتائج السلبية لانفجار مرفأ بيروت وتضرر اهراء الحبوب بشكل نهائي، ما دفع المطاحن الى تخزين القمح لديها متحملة المسؤولية حتى صدور نتائج التحاليل المخبرية اللازمة التي تتأخر لمدة أكثر من أسبوعين. الامر الذي يجعل المطاحن امام أزمة نقص في مادة القمح في الفترة الراهنة، مما يدفعها لاستعمال الحنطة المخزنة لديها لتأمين الطحين للأفران لصناعة الرغيف”.

ورأى الجمع “أمام هذا الواقع، أن الظروف الضاغطة التي يمر بها قطاع المطاحن يحتم علينا التضامن والتكاتف معه للحفاظ على صدقية دورنا في تأمين الطحين لاستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين. يضاف الى ذلك التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن. وعليه، يعلن أصحاب المطاحن في لبنان التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة”.

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