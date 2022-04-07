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العمل الجاري على الموازنة جدي جدا...كنعان بعد لجنة المال: لقاء ايجابي مع صندوق النقد وتشديد على حماية المودعين

7
APRIL
2022
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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم أن "العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جدا ويهدف الى اقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع".

كلام كنعان جاء بعد جلسة لجنة المال التي انعقدت بحضور وزير المال يوسف خليل والنواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، جهاد الصمد، علي فياض، ياسين جابر، طارق المرعبي، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، حسن فضل الله، سليم سعادة، فريد البستاني، بلال عبدالله، قاسم هاشم، امين شري، ابراهيم الموسوي.

كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

واشار كنعان في بيان عقب الجلسة الى ان اللجنة "أقرت المواد ٤٤ الى ٦١ من قانون الموازنة وتتضمن اعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف".

وأوضح كنعان ان "اللجنة تعلّق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة".

الاجتماع مع صندوق النقد

وكان كنعان التقى في المجلس النيابي بعثة صندوق النقد الدولي بحضور النائب ياسين جابر.

ولفت الى أن "التركيز كان على اهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات"

وشرح أن "أهم ما بحثناه مع صندوق النقد موازنة ٢٠٢٢ والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية الذي اقرته لجنة المال قبل اشهر".

ووصف كنعان "الاجتماع مع صندوق النقد بالايجابي والبناء لاسيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح ".

واشار الى أن "الموازنة انتقالية وليست اصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محليا ودوليا".

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