الرئيس عون وقع مرسومي إحالة مشروع قانون وضع ضوابط على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية الى مجلس النواب

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رئيس الجمهورية وقع على إعطاء سلفة خزينة لاوجيرو

وقانون فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات

رئيس الجمهورية عرض للأوضاع العامة مع الوزير السابق قرداحي

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 9014 تاريخ 7 نيسان 2022 القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (المعروف بالكابيتال كونترول).

كما وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 9015 تاريخ 7 نيسان 2022 القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة "اوجيرو" بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها. وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.

الى ذلك، وقع الرئيس عون القانون الرقم 282 تاريخ 7 نيسان 2022 الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية البلديات لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

ويبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة لبنانية موزع كالاتي: 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية، 300 مليار ليرة لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متتماته، 60 مليار ليرة لبنانية نفقات تنظيم الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في الخارج.

الوزير السابق جورج قرداحي

على صعيد اخر، استقبل الرئيس عون الوزير السابق جورج قرداحي واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.