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تقرير سنوي للتفتيش المركزي حول نجاح حملة اللقاح في لبنان

7
APRIL
2022
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أصدر التفتيش المركزي تقريره السنوي عن حملة اللقاح في لبنان عن الفترة الممتدة من ١٤ شباط ٢٠٢١ لغاية ١٤ شباط ٢٠٢٢. ويشير التقرير  الى نجاح حملة التلقيح خلال هذه الفترة، والى النسب المئوية لكافة الفئات العمرية التي تلقّت اللقاح، وبالاخص تغطية فئة كبار السن المسجّلين على المنصة والتي تخطّت نسبة الـ ٧٠ %،  خاصة وأنّ اللقاح قد أثبت فعاليته وأثره الوقائي مع ارتفاع عدد الملقحين منذ شباط ٢٠٢١ وتدنّي نسبة الوفيات من إجمالي الاصابات والتي إنخفضت الى أدنى مستوياتها بين كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ مسجلة ٠،٢٥ % بعد ملامستها ٣،٢٧ % بين نيسان وحزيران ٢٠٢١.
 
 ويسلّط التقرير الضوء على النسبة التراكمية والمتصاعدة للتسجيل لتلقي اللقاح والتي بلغت ٣،٧١٢،٥٣٦ على المنصة في نصف شهر شباط ٢٠٢٢، حيث بلغ عدد الملقحين ولو بجرعة واحدة ٢،٤٨٥،٣٨٠ ، بالاضافة الى ضرورة مواصلة حملات التلقيح للمسجلين على IMPACT الذين لم يتلقوّا اي لقاح بعد، وتشجيع المقيمين غير المسجّلين للتسجيل على المنصة وحجز المواعيد لتلقي اللقاح.
 
للاطلاع على تفاصيل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي :
 
https://bit.ly/3JV0zpA
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