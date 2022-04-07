الموت يفجع غازي العريضي

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غيب الموت ابو غالب هاني نجم العريضي، والد الوزير السابق غازي العريضي. يصلى على جثمانه عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم. تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت في 8 و9 الحالي في القاعة الشمالية - بيصور من الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء، ويوم الاثنين في 11 الحالي في دار الطائفة الدرزية من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وأعلنت عائلة الفقيد، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة وتماشيا مع توجيهات وزارة الصحة العامة ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، تتقبل العائلة التعازي هاتفيا على الارقام الآتية:

أبناؤه: المهندس غالب 03242501 ، زوجته الدكتورة رندا يحيى 03639994 ، غازي 03306688 ، زوجته يسرى سلمان 03383750 ، الدكتور رضوان 03241432 ، زوجته سفيتلانا انيشينكو 03595570 ، بسام 70272727.

بناته: أسمى 03639531 ، زوجها نبيه توفيق العريضي 03547062 ، ابتسام 03706151، زوجها المهندس زياد نجيب العريضي 03332156، وداد 71570152، زوجها فادي كامل العريضي 03670152.