مفاجأة نيسان.. الأمطار عائدة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان موجة قطبية جليدية نحو تركيا ستؤثر على لبنان بطقس شديد البرودة مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى انه بعد الحر عودة للأمطار والثلوج على الجبال التي تعلو 1700ـ 1800 متر ما لم يتغير اتجاه الموجة الباردة



وأضاف ان لبنان سيشهد انهيارا بدرجات الحرارة بمعدل 20 درجة خلال أسبوع الآلام أي الأسبوع المقبل في البقاع وبحدود الـ 10 درجات على الساحل.

ولفت خنيصر إلى "اننا سنشهد السيناريو شبيها بما حصل في نيسان عام 2019 حيث شهد لبنان نزولا قطبياً يوم الجمعة العظيمة استمر الى احد الفصح (غ) و احد الشعانين (ش) فتساقطت الثلوج حينها ولامست ٩٠٠ متر".



إذا نيسان الحالي سينقلب الطقس في اسبوعه الثاني ويتحول الى بارد مع وصول جبهة قطبية نحو تركيا.

إلى ذلك توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الخميس قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ثم تعود لترتفع بشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار، ما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

طقس الأيام المقبلة

الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 60 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة، ما يؤدي الى استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة محلية تكون غزيرة شمال البلاد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة وحتى فجر السبت.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الربيعية لهذا الشهر مع ضباب على المرتفعات.