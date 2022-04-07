عناوين الصحف ليوم الخميس 7 نيسان 2022

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الأخبار: تركيا - قطر: تهاوش على «الصيْدة» السورية

«الأخبار» تنشر بنود «الاتفاق» مع صندوق النقد: موازنة و«كونترول» وتدقيق وهيكلة المصارف



اتجاهات ناخبي المستقبل في بيروت الثانية: «الأحباش» أولاً... ولائحة السنيورة الحلقة الأضعف





الديار: الازمة المالية تخيم على الحكومة وتهدد بفقدان القمح والادوية السرطانية وتراكم النفايات

هل يرفع البخاري نسبة الاقتراع السني... لا دعوات للمستقبل لإفطارات السفارة السعودية؟

لقاءات مفتوحة بين الفرنسيين وحزب الله و «سان كلو» الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي الفرنسي

البناء: واشنطن تزوّد تايوان بالسلاح وترفع التوتر مع الصين… وامتحان الرئاسة الفرنسية الأحد/ مجلس المطارنة يؤكد ويرحّب: زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران / الحكومة عاجزة عن التقدّم نحو حلول للأزمات اليوميّة… وعن حسم «خطة التعافي»/



النهار: سباق الاستحقاقات: أيار الانتخابات وحزيران البابا





الجمهورية: أوروبا لإنتخابات نزيهة بلا ضغوط

البابا: إرتكابات وحشية في أوكرانيا



نداء الوطن: أزمة الطوابع والإمتحانات فالإنتخابات... هل من يستدرك الأمور؟

اللواء: «هوبرة» حياتية في مجلس الوزراء.. ومحدلة معيشية على الفقراء!

لا لائحة في بيروت مدعومة من بهاء الحريري.. وبعثة صندوق النقد «للبحث صلة»



?l'oreint le jour: À l’approche des législatives, une ou plusieurs gauches libanaises