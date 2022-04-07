أسرار الصحف ليوم الخميس 7 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تسبّبت دراسة إحصائية تتوقع فوز اللائحة المدعومة من الثنائي في بيروت الثانية بالمقاعد الشيعية والدرزية والإنجيلية ولائحة المشاريع بثلاثة مقاعد واحتمال خسارة لائحتي المعارضة ونيل كل من لائحتي مناصري تيار المستقبل لمقعدين باستنفار دبلوماسيّ واتصالات عابرة للحدود.

خفايا

توقفت مصادر إعلاميّة أمام خلفيّة الترحيب الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بزيارة البابا فرانسيس في حزيران ورأت فيه تأكيداً للإعلان الرئاسيّ عن الزيارة رغم صدور نفي للموعد من دائرة في الفاتيكان، وتساءلت عن فرضيّة دخول طرف ثالث على الخط الفاتيكاني للتشويش السياسي والإعلامي.

اللواء: أسرار

همس

كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون «قوة ناتوية» في الخاصرة الروسية.



غمز

يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحوَّل إليها.. للمراجعة أمام الجهات المعنية!



لغز

نُقل عن مرجع رسمي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال باللجوء إلى بيع أصول الدولة أو حتى تسييل الذهب.



نداء الوطن: خفايا

سخر رئيس لجنة نيابية من قول وزير الاقتصاد أمين سلام ان «المفاوضات مع صندوق النقد تجري على أحسن ما يكون»، فقال: من وين جاب الرئيس ميقاتي هيدا الشاب المتفائل؟

تحاول جهات مقربة من «حزب الله» استنهاض الرئيس سعد الحريري لتفعيل عملية المقاطعة وشنّ حرب ضد اللوائح المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة.