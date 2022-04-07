إنتخابات 2022- نداء الوطن: تبادل اتهامات بين مناصري "المستقبل" والقيادات

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بعض ما جاء في مقال مايز عبيد في نداء الوطن:

بعد انتهاء مهلة تسجيلها رسمياً لدى وزارة الداخلية والبلديات، انطلقت مرحلة إعلان اللوائح شعبياً في المدينة، وأُعلن أمس عن لائحة «التغيير الحقيقي»، وقد جمعت الدكتور إيهاب مطر و️فرح حداد، عزام الأيوبي، ️أحمد المرج، ️زين مصطفى، المرشح عن مقعد الروم الارثوذكس مطانيوس محفوض، المرشح عن المقعد الماروني بول حامض، المرشح عن المقعد العلوي ️فراس سلوم.

عن دائرة الضنية: المرشحين عن المقعدين السني ️محمود السيد و️سمير طالب، وعن دائرة المنية: المرشح عن المقعد السني ️محمد سيف الدين الدهبي.

ويبدو أن الصوت السني سيتشتت في المدينة بعدما تم تشتيت المرشحين على أكثر من لائحة. إلى ذلك تنتاب المجموعات المستقبلية أو ما تبقّى من تيار «المستقبل» في طرابلس، حالة من الهرج والمرج، وتبادل اتهامات بين المناصرين والقيادات، واتهامات بالتعامل مع الماكينات الإنتخابية للمرشحين رغم عزوف رئيس «التيار» سعد الحريري عن المشاركة.

فقد توزَّع عدد من مسؤولي الدوائر في تيار «المستقبل» في طرابلس، والقطاعات على عدد من الماكينات الإنتخابية للمرشحين على اللوائح، الأمر الذي أثار موجة من البلبلة لدى المناصرين، الذين وجدوا في الأمر خروجاً على قرار رئيس التيار سعد الحريري وعدم الإمتثال لقرار الأخير بالعزوف.

في السياق تؤكد مصادر طرابلسية أن قيادي في تيار «المستقبل» في طرابلس قد انضم مؤخراً إلى ماكينة إحدى اللوائح الأساسية في طرابلس وكان هذا الأمر مثار جدل طوال يوم أمس.