living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الأخبار: يملك وليام طوق فرصاً جدية في إحداث اختراق في بشري... مزارعو المنطقة فقدوا الأمل من وعود جعجع بـتصدير تفاحهم إلى الخليج

7
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال رلى ابراهيم في الأخبار:

تضم الدائرة (الشمال الثالثة) 10 مقاعد نيابية (7 مقاعد للموارنة، ثلاثة منها في زغرتا واثنان في كل من البترون وبشري، و3 مقاعد أرثوذكسية في الكورة).

 

في انتخابات 2018، بلغ الحاصل 11 ألفاً و263 صوتاً، وحصل تيار المردة على أربعة مقاعد مقابل 3 مقاعد للتيار الوطني الحر و3 للقوات.

 

بين 2018 و2022 تبدلت التحالفات، مع انضمام المرشح القومي وليد العازار إلى اللائحة العونية وخروج ميشال معوض منها، و«نزوح» المرشح المستقل وليام طوق إلى لائحة المردة... مع احتمال خرق طوق المتحالف مع المردة. إذ بلغ فارق الأصوات في الدورة الماضية بين اسحق (5990) وطوق (4649) نحو 1350 صوتاً.

 

يملك وليام طوق فرصاً جدية في إحداث اختراق في مقعد ماروني في بشري

أزمة 2019 وما تلاها من إهمال القوات للشارع البشراني مقابل نشاط طوق يدفع بمقربين من الأخير إلى التفاؤل بخرقه، خصوصاً أن مزارعي المنطقة فقدوا الأمل من وعود جعجع بـتصدير تفاحهم إلى الخليج، فعمل طوق على تصريفه عبر القنوات المصرية.

 

كما أن جو التململ يكبر داخل البيئة القواتية المناصرة للحزب في شعارات نزع سلاح حزب الله ورفع الاحتلال الإيراني، لكنها بحاجة إلى ما يطمئنها إلى سبل استمرارها في ظل الانهيار.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout