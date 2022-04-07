إنتخابات 2022- الأخبار: يملك وليام طوق فرصاً جدية في إحداث اختراق في بشري... مزارعو المنطقة فقدوا الأمل من وعود جعجع بـتصدير تفاحهم إلى الخليج

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بعض ما جاء في مقال رلى ابراهيم في الأخبار:

تضم الدائرة (الشمال الثالثة) 10 مقاعد نيابية (7 مقاعد للموارنة، ثلاثة منها في زغرتا واثنان في كل من البترون وبشري، و3 مقاعد أرثوذكسية في الكورة).

في انتخابات 2018، بلغ الحاصل 11 ألفاً و263 صوتاً، وحصل تيار المردة على أربعة مقاعد مقابل 3 مقاعد للتيار الوطني الحر و3 للقوات.

بين 2018 و2022 تبدلت التحالفات، مع انضمام المرشح القومي وليد العازار إلى اللائحة العونية وخروج ميشال معوض منها، و«نزوح» المرشح المستقل وليام طوق إلى لائحة المردة... مع احتمال خرق طوق المتحالف مع المردة. إذ بلغ فارق الأصوات في الدورة الماضية بين اسحق (5990) وطوق (4649) نحو 1350 صوتاً.

يملك وليام طوق فرصاً جدية في إحداث اختراق في مقعد ماروني في بشري



أزمة 2019 وما تلاها من إهمال القوات للشارع البشراني مقابل نشاط طوق يدفع بمقربين من الأخير إلى التفاؤل بخرقه، خصوصاً أن مزارعي المنطقة فقدوا الأمل من وعود جعجع بـتصدير تفاحهم إلى الخليج، فعمل طوق على تصريفه عبر القنوات المصرية.

كما أن جو التململ يكبر داخل البيئة القواتية المناصرة للحزب في شعارات نزع سلاح حزب الله ورفع الاحتلال الإيراني، لكنها بحاجة إلى ما يطمئنها إلى سبل استمرارها في ظل الانهيار.