living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الأخبار: اتجاهات ناخبي المستقبل في بيروت الثانية: «الأحباش» أولاً... ولائحة السنيورة الحلقة الأضعف

7
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: ميسم رزق-

كثيرة هي الأسئلة عن الاتجاه الذي سيسلكه الناخب السنّي بعدَ انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحلبة الانتخابية. لكن السؤال الأكبر يُحاصر دائرة «بيروت الثانية». إذ إن «وراثة» الحريري تبدأ من هنا، حيث مقعده النيابي. وقد كانَ لافتاً أن هذه الدائرة حلّت في المرتبة الثانية لجهة عدد اللوائح (10 لوائح)، ولجهة العدد الكبير للمرشحين السنّة فيها، رغم كل الحديث عن الإرباك والتوتر في البيئة السنية بعد انسحاب الحريري. وهو إرباك زاده انكفاء دار الفتوى والقرار الضمني لتيار المستقبل بمقاطعة التصويت.

 

تعدّد اللوائح وكثرة المرشحين يُسلّطان الضوء مجدداً على الخيار الذي سيتبناه ناخب تيار المستقبل (نالت لائحة المستقبل عام 2018 حوالي 62970 صوتاً من أصل 142 ألف مقترع - عدد الناخبين 347277)، ويؤكّدان أن «بيروت الثانية» ستشهد معركة «الرقم السني» الثاني بعدَ الحريري، وستكون من أكثر الدوائر حماوة نظراً لـ«عجقة» اللوائح والمرشحين واختلاط التحالفات بين فلول المستقبليين السابقين والعائلات البيروتية والمجموعات المعارضة والمجتمع المدني.


مصادر معنية بملف الانتخابات في «بيروت الثانية» تلفت إلى أن «غياب الحريري عن الساحة الانتخابية جعل الجميع يتصرفون وكأنهم في حل من أي التزام، بعدما كانت الترشيحات على أيام الحريري (الأب والابن) مضبوطة إلى حد ما».

 

وترجح المصادر التي تعمل بالتنسيق مع عدد من الماكينات الانتخابية أن تصبّ كتلة وازنة من الأصوات التي كانت تقترع للائحة المستقبل في لائحة «لبيروت» (الأحباش)، وهو ما لا تنفيه مصادر في الجمعية ترجح أن هذه الكتلة التي يقدّر حجمها بما يراوح بين 10% و20% من هذا الجمهور، «ستصوت لنا في غياب الحريري». ناهيك عن أن لائحة المشاريع آثرت عدم استفزاز جمهور المستقبل فانفصلت عن لائحة الثنائي، ما يجعلها أكثر جاذبية لهذا الجمهور، خصوصاً الناخبين المقربين فكرياً من الأحباش وممن كانوا يصوّتون لتيار المستقبل من منطلق سياسي.

 


ناشطون وكوادر انتخابية يؤكدون وجود مؤشرات بأن المنافسة على أصوات السنة تشتدّ بين لائحة «لبيروت» ولائحة «هيدي بيروت» (نبيل بدر ومحمود الجمل).

 

حظوظ كبيرة للائحة بدر والجمل لوجود دعم «مستقبلي» ضمني لهما

إذ إن لدى الأخيرة أيضاً «حظوظاً كبيرة لأن كلاً من بدر والجمل مستقبليان سابقان ولديهما جمهور في التيار ويعرفان الكثير عن المفاتيح الانتخابية والعائلية»، فضلاً عن وجود دعم «مستقبلي» ضمني لهما. إذ إن مستشار الرئيس الحريري، رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية، يحشد لهما في وجه لائحة «بيروت تواجه» التي يدعمها الرئيس فؤاد السنيورة.


وفيما تسجل لائحة «بيروت التغيير» حضوراً بيروتياً، خصوصاً أن المرشح على اللائحة الأخيرة إبراهيم منيمنة بات يتمتّع بشعبية في العاصمة، فإن نسبة لا بأس بها من الأصوات ستذهب إلى لائحة «بيروت بدها قلب» للنائب فؤاد مخزومي بسبب الخدمات التي يقدمها، ولأنه غير متهم بـ «كسر كلمة الحريري ولا يعتبر فوزه وراثة لمقعد الحريري النيابي في هذه الدائرة»، ما يجعل لائحة السنيورة في موقع الحلقة الأضعف.

 

إذ إن رئيس الحكومة السابق، رغمَ الأجواء التي أشيعت عن دعم سعودي له، لم يستطِع أن يحجِز مكاناً في وجدان البيارتة الذين يفضلون المقاطعة على مساعدته في «تسجيل هدف في مرمى رئيس تيار المستقبل».


واللوائح العشر في بيوت هي التالية: «بيروت التغيير»، «بيروت بدها قلب»، «بيروت تواجه»، «بيروت مدينتي»، «قادرين»، «لبيروت»، «لتبقى بيروت»، «نعم لبيروت»، «هيدي بيروت» و«وحدة بيروت».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout