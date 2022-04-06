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بالفيديو - الوزير حسن مراد يفضح مخطّط القوّات في البقاع الغربي راشيا

6
APRIL
2022
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كشف الوزير السابق والمرشّح عن دائرة البقاع الغربي راشيا حسن مراد أنّه ترك المقعد السني الثاني على لائحته شاغرًا ايمانًا منه بالإنفتاح على جميع مكوّنات البقاع، مؤكدًا أن يطمح في انتخابات عام 2026 ليشكّل كتلة نيابية بنفسه.

وفي حديث مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "بلا رمادية" هذا لم يستبعد مراد أن يقوم بتجيير بعض الأصوات التفضيلية لاحد زملائه على اللائحة معتبرًا أنّه لا يمكن لاحد التنبؤ بتوجّه الشارع من اليوم.
هذا وجزم مراد أن الشارع السني وتحديدًا شارع تيار المستقبل لن يعطي أصواته للقوات اللبنانية، كاشفًا أنً للقوات اللبنانية في البقاع الغربي ثلاثة مرشّحين، أحدهم حزبي ومعلن عنه، والآخرين مستترين وموجودين على لائحة القرعاوي - ابو فاعور، ومن يفوز منهم ينضم لكتلة القوات!
هذا والتزم مراد الصمت لدى سؤال درويش عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما اعتبر أن العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تقوم على الصداقة والإحترام.

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