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بيان صادر عن مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

6
APRIL
2022
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نظراً للظروف الإقتصادية والمالية الراهنة التي وصلنا إليها وعدم قدرتنا على الإستمرار بالحضور إلى مراكز عملنا،
وحيث أننا ولغاية تاريخه لم نقبض المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب عن العامين 2017 و2018 والمساعدة الإجتماعية الأخيرة وبدل النقل الجديد أسوة بجميع العاملين والمستخدمين في القطاع العام في ظل عدم المصادقة على موازنة الهيئة في السنوات الأخيرة حيث أننا ما زلنا ولغاية تاريخه نتقاضى فقط 8.000 ل.ل. بدل نقل عن كل يوم حضور ونعيش مأساة في تكبّد المصاريف،
ورغم الوعود المتكررة التي لم تلق أي نتيجة في سبيل تحقيق مطالبنا ،
لذلـــــــك ،
نعلن، نحن مستخدمو هيئة إدارة السير، التوقف عن العمل إبتداءً من يوم غد الخميس الواقع في تاريخ 7/4/2022 حتى نيل مطالبنا المحقّة وذلك بالتنسيق والتشاور مع الإتحاد العمالي العام.

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