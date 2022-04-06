المتعاقدون في التعليم الأساسي: آلاف الأساتذة بلا مدخول منذ شهور، متى تصرف مستحقاتهم يا معالي الوزير؟

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أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنَّه "دخلنا شهر نيسان، وحتى اليوم زهاء 4 آلاف أستاذ مستعان بهم واجرائي وحملة إجازة مهنية، لم تحوّل لهم ليرة واحدة من مستحقاتهم عن هذا العام، كما المستعان بهم بعد الظهر وهم زهاء 15 ألفًا، فحتى اليوم جداولهم عن الفصل الأول تبيّت في الأدراج".



وفي بيان لها، تساءلت اللجنة: "هل بات العمل في وزارة التربية على قاعدة اصرف مستحقات البعض ودع البعض الآخر يتخبط؟ أو هي سياسة اتبعت عن سبق إصرار وترصد، لتفادي الغضب الجماعي للأساتذة، وبالتالي المحظوظ هو من حصل على بعض من بدل أتعابه، وسيّء الحظ من عليه انتظار ملء الخزينة الفارغة!".

وختم البيان: "آلاف الأساتذة بلا مدخول منذ شهور، متى تصرف مستحقاتهم يا معالي الوزير؟".