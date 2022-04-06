الأسمر: هذا الأمر لا يجوز مطلقًا

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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في بيان، انه "لا يجوز مطلقا ترك الوضع التمويني كما هو اليوم من دون مخزون احتياطي من القمح ولا كميات وافرة لدى المطاحن، بسبب عدم تسديد ثمن بواخر القمح المستورد وفقا للالية المعتمدة".



وأضاف، "وقد علمنا اليوم ان مطاحن كبيرة ستتوقف عن العمل وانتاج الطحين المخصص لصناعة الخبز اعتبارا من يوم غد، مما قد يغرق البلاد في ازمة رغيف تضاف الى فوضى الأسعار والخدمات وشح الليرة اللبنانية وتدابير المصارف والفوضى السياسية، التي تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والمعيشي الضاغط".



واشار الى ان "الاتحاد العمالي يدعو جميع المسؤولين على المستويات كافة الى التسريع في عملية التحاليل والاختبارات لعينات القمح الموجودة وايجاد حل جذري لتأمين القمح المستورد، في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليه عبر فتح الاعتمادات اللازمة لذلك تلبية لحاجات الشعب المعذب والمقهور بالتدابير الظالمة القمعية في كل مجالات عيشه".