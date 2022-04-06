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تفكيك إحدى أخطر العصابات

6
APRIL
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـشعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه, "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سطو مسلح وسلب بقوة السلاح ضمن منطقة البقاع، من قبل عصابة محترفة تستخدم الأسلحة الحربية والاقنعة وسيارات رباعية الدفع دون لوحات، كما ينتحل افرادها صفات امنية، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

وقد أدت بعض هذه الجرائم الى مقتل أحد الأشخاص من الجنسية السورية واصابة ابنه (من مواليد عام 2000)، اثناء السطو على منزلهما وذلك بتاريخ 13-2-2022 في محلة العمرية / سعدنايل اضافة الى إصابة أحد عناصر شرطة بلدية الفرزل بطلق ناري في قدمه خلال مطاردة العصابة لإقدامهم بتاريخ 22-10-2021 على محاولة سلب أحد الأشخاص.

بناء عليه، ومن خلال المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة، وهو من أصحاب السمعة السيئة في عمليات السلب والسرقة.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له دوريات من هذه المفرزة في محلة المدينة الصناعية، والقت القبض عليه على متن السيارة التي كان يستخدمها في عملياته، ويدعى "ف. ص." (مواليد عام 1988، سوري) وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتأليف عصابة سلب بقوة السلاح، وبتنفيذه أكثر من /10/ عمليات سطو ضمن منطقتي زحلة وبعلبك وعصابة سرقة اسلاك ومحولات كهربائية وبيعها كما أقرّ بإقدامه على جريمة القتل التي حصلت في محلة العمرية وذهب ضحيتها شخص من الجنسية السورية واصابة ابنه.

كذلك، تمكنت مفرزة زحلة القضائية من تحديد هوية سائر افراد العصابة، وأوقفت كل من" ج. م." (مواليد عام 1977، لبناني) و "ت. ف." (مواليد عام 1994، سوري) و"ج. ب." (مواليد عام 1998، سوري) وع. م. (مواليد عام 1983، سوري).

وباستماعهم، اعترفوا جميعهم بتشكيل عصابة مسلحة وبالمشاركة بعمليات السلب وسرقة الكابلات والمحولات الكهربائية من عدة مناطق في البقاع.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين، بناء على اشارته".

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