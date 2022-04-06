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ميقاتي التقى المرتضى ونواب عدة في السراي

6
APRIL
2022
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الثقافة محمد بسام مرتضى في السراي الحكومي اليوم .

وأعلن الوزير مرتضى بعد الاجتماع “قررت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع دولة الرئيس ميقاتي، إحالة ملف ادراج معرض طرابلس الدولي على لائحة التراث العالمي، واحتمالات نجاحه عالية جدا، واذا تم فسيكون له مردود كبير على لبنان وعلى صورته، وعلى هذا المعلم بحد ذاته.

أضاف: نعلم جميعا بأن للبنان على لائحة التراث العالمي كلّ من: جبيل، وصور وعنجر وبعلبك ووادي قاديشا وان شاء الله يكون معرض طرابلس الدولي هو المعلم الجديد.أود باسمي وباسم دولة الرئيس ميقاتي ان نتوجه بالشكر الكبير الى نقيب المهندسين السابق جاد ثابت الذي حمل على عاتقه هم تحويل الملف بكل مستلزماته. وسأوقع اليوم الإحالة وسأرسلها الى سفيرتنا في اليونيسكو سحر بعاصيري لتكون مفوضة بالتوقيع ومتابعة سائر ما يلزم وصولا الى إنجاح المسعى.

وأشار الى ان معرض رشيد كرامي الدولي (معرض طرابلس) يشكل تحفة معمارية من تصميم المهندس المعماري البرازيلي اوسكار نيماير. ويتضمن ملف الترشيح الى طلب التسجيل كامل المعطيات والخرائط الخاصه بالموقع، قانون تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، المسابقه المعماريه برعاية الاتحاد الدولي للمعماريين لمركز المعرفه والابداع، تقرير تحليل انشائي للمدرج المكشوف ودفتر شروط تدعيم وترميم القوس الكبير وخطة وبرنامج ادارة المحافظة على المعلم و فريق الخبراء.

حبيش وسليمان

وإستقبل ميقاتي النائبين هادي حبيش ومحمد سليمان .واثر اللقاء اعلن النائب حبيش:” طرحنا مع دولة الرئيس القرارات التي تؤخذ من قبل الأجهزة الأمنية بمصادرة آليات المواطنين في منطقة عكار، وطبعا هذا القرار بني على مرسوم صدر في أثناء فترة التعبئة، وبما أن التعبئة انتهت فان مفاعيل المرسوم القانونية قد انتهت ايضا. ولقد أصدر الرئيس ميقاتي مشكورا قرارا وسيصار الى تعميمه على كل الأجهزة الامنية من خلال وزارات الدفاع،الداخلية والبلديات المالية لوقف مصادرة الآليات والسيارات الموجودة مع اهلنا في منطقة عكار وكل لبنان.

النائب سليمان

اما النائب سليمان فقال:” نشكر دولة الرئيس على القرار الذي اتخذه والذي أنصف اهل عكار والمناطق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، واليوم عادت الأمور إلى نصابها الصحيح واي خلل يحصل يعود إلى الجهات المختصة، لان هذا القرار كان حالة استثنائية ، وقد عادت اليوم الأمور الى نصابها واكرر شكري الى دولة الرئيس لموقفه المنصف في هذه الظروف.

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