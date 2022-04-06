شيا عرضت في جامعة سيدة اللويزة واقع التعليم العالي في لبنان

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في إطار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، عرضت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في جامعة سيدة اللويزة واقع التعليم العالي في لبنان والتحديات التي تواجهه خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد رئيس الجامعة أننا نسير قدمًا رغم الأزمات التي تطال البلد، وقال: "لن نساوم على التميز في التعليم وسنبقى الراية المرفوعة تكريسًا لكرامة الإنسان ومستقبله."

من جهتها، أكدت السفيرة شيا أننا نتشارك نفس القيم، ونحن هنا لبناء الأمل وتفتخر السفارة الأميركية بدعم المبادرات التربوية المختلفة للبنان واللبنانيين وسيكون لدينا شراكات وفرص عمل.

وفي الزيارة، لقاء حواري مع الطلاب حيث شاركوها همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم.