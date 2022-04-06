سلام: لدينا في السوق المحلي أكثر من 50 ألف طن من القمح وهي تكفي السوق

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تمنى وزير الإقتصاد أمين سلام على وزيري العدل والزراعة الإسراع في الكشف على الطحين التابع للمطحنة التي تم إقفالها ليصار الى إتخاذ القرار المناسب بحقها وعودتها الى العمل في اسرع وقت ممكن، مؤكدا ان لدينا في السوق المحلي أكثر من 50 ألف طن من القمح وهي تكفي السوق.

وكشف سلام بعد انتهاء جلسة الحكومة ان “طالبنا كمجلس وزراء مصرف لبنان دفع الاعتمادات المتأخرة لاستيراد القمح وعندها تُحل الأزمة وثمّة شحنات وصلت ولا انقطاع بالمواد الغذائية في السوق”.

واكد ان “لا تطيير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات والمفاوضات لا تزال مستمرة”.