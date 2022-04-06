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ميقاتي: لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي

6
APRIL
2022
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يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير ويشارك فيها جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنري خوري الذي تغيب بداعي السفر، وتبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من ٢١ بندا.


تحدث الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال: انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.


اما في موضوع الانتخابات النيابية، فأكّد أنّ "وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق".


اضاف: "لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان. ودعا الوزراء المختصين الى تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر.

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