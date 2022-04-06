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أبي رميا من بيت حباق الى حصارات: أخوض معركة التيار لتحرير لبنان على خطى العماد ميشال عون أبي الروحي

6
APRIL
2022
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"إنها معركة مصيرية ومن يخوضها عليه أن يتمتّع بالشجاعة والإقدام حتى تحقيق الغاية منها وهي الإقتصاص من الفاسدين، معركة بدأها التيار وحيدًا ولن يتراجع حتى تحقيق وعد الرئيس ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن الإنهيار."، هذا ما قاله جهارة من حصارات مرشح التيار الوطني الحر النائب سيمون أبي رميا الذي أعلن بصدق وشفافية وفاءه وانتماءه الى مدرسة ميشال عون هو الإبن الروحي للرئيس والمحافظ على مبادئ التيار والمؤمن بحلمه" حلم لبنان الغد المتحرر من سماسرة الوطن وسارقي مستقبل الشباب.
وتوجْه لرافعي شعار" كلن يعني كلن" بالقول:" فشرتم كلكن يعني كلكن، لأن هناك الآدمي صاحب الكف النظيف الذي شارك أمس بنضال الإستقلال واليوم بمعركة استعادة الحقوق والشراكة بالقرار والمشارك الدائم والثابت بمعركة التحرر، هذا أنا سيمون أبي رميا بكل صدق وشفافية". ودعا أبي رميا الناخبين الى تحكيم الضمير وإعلاء الصوت الداعم لصوت التيار العتيد في الحق. وتحدّى أبي رميا من يجرؤ على مساندة التيار في مسيرته المضنية والتي كلّفته وتكلّفه الكثير من الإفتراءات والاتهامات الواهية لثنيه عن خياراته، ما زاده تمسكًا أكبر بقيمه وأهدافه الوطنية.
ووجّه أبي رميا تحية وفاء لحصارات وأهلها الذين قدّموا قافلة من الشهداء على مذبح الوطن. وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة قضاء حصارات الياس بولس وللمختار الياس الحويّك.
أبي رميا التقى أيضًا أهالي بيت حبّاق وساقية الخيط بحضور المختار شربل صقر والمختار جان أبي حنا والمنسق عماد صقر وناقش معهم شؤونًا وطنية وإنمائية داعيًا إيّاهم في الاستحقاق الإنتخابي لاختيار الشرفاء والنزهاء من في سجله تجربة مشرّفة في تعاطي الشأن العام.
ورافق أبي رميا في جولته منسّق هيئة القضاء جيسكار لحود الذي تحدّث عن ضرورة تحصين القلعة العونية بانتخاب مرشحي التيار، وحضر أيضًا أمين سر مجلس القضاء مروان ملحمة ومنسق هيئة قضاء جبيل السابق أديب جبران.

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