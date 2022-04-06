جيمي جبور: وزير التربية يسخّر وزارته دعماً لأحد المرشحين

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كتب المرشح عن المقعد الماروني في عكار جيمي جبور:

"وزير التربية عباس الحلبي يبدو مصرّاً على تلزيم التعيينات التربوية في مدارس عكار للنائب هادي حبيش ،

للمرّة الثانية وبفارق زمني بسيط كلّف الحلبي هادي حبيش بإختيار مدراء المدارس وأصدر له القرارات خلافاً لرأي الإدارة التربوية في السويسة وروضة القبيات،

أتحدث بذلك ونحن في زمن الانتخابات التي يبدو أن وزير التربية يسخّر وزارته فيها دعماً لأحد المرشحين .

أطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بوضع حد لهذا الفلتان وأدعو التفتيش التربوي لتجميد مفعول القرارين المذكورين"