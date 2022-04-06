إنتخابات ٢٠٢٢ - جوزفين زغيب تُحبِط التغييريين

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أدى إنضمام المرشحة جوزفين زغيب الى لائحة النائب المستقيل نعمة افرام وحزب الكتائب اللبنانية، الى بلبلة في صفوف القوى التغييرية في دائرة كسروان وجبيل، بالنظر الى أن قرارها جاء من خارج السياق الذي عوّلت عليه تلك القوى. وقد أدى ذلك الى حال امتعاض واسعة، ستترجم حكما في امتناع التغييريين عن التصويت، أو الإكتفاء بالورقة البيضاء.





ويدقق قياديون تغييريون في الأسباب التي دفعت زغيب الى التحالف مع افرام - الكتائب، مع عدم اقتناعهم بالمبررات التي سمعوها منها لدى مراجعتها، لا سيما أنهم يعتبرون أنها لا تشبه الثنائي بشيء، ولا قواسم مشتركة معهما.