عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 نيسان 2022

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الأخبار: سلطة قضم الحقوق

السعودية تعطّل اتفاقية الغاز مع مصر؟

كهرباء الانتخابات: الداخلية تنتظر قرار رياض سلامة

البناء: الحملة الدبلوماسيّة الغربيّة على روسيا تتصاعد وتصطدم بالحاجة الأوكرانيّة للمسار التفاوضيّ / البابا فرنسيس يحدّد حزيران لزيارة لبنان… بين الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة / مخاوف من إشارات أحداث طرابلس على إجراء الانتخابات مع وضوح اتجاهاتها /



النهار: بعبدا "تتفرد" والفاتيكان لا يؤكد زيارة البابا!



الديار: البابا في لبنان في حزيران وخيبة دولية من تشتت «قوى التغيير»

أزمة خبز تلوح في الافق واتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال ساعات

حزب الله وحلفاؤه يتوقعون اكثرية مطلقة في المجلس النيابي المقبل

الجمهورية: البابا يزور لبنان في حزيران

الى أين سيذهب المسيحيون في الإنتخابات؟

اللواء: المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟

الراعي قريباً في بعبدا.. وزيارة البابا غير ثابتة.. وعون تتراجع عن ملاحقات المصارف



نداء الوطن: مصادر بعبدا تردّ على وزير الداخلية: أخطأ في التعبير!

عون "حرق" زيارة البابا: "استثمار شعبوي" أغضب الفاتيكان



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