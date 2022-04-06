أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تعترف المراجع المالية الغربية ببلوغ مرحلة العجز عن إدخال الوضع المالي الروسي في مرحلة الضعف حتى لو تمّ وقف شراء أوروبا للغاز الروسي. وتقول إن الغرب يكتشف أنه لا يستطيع العيش بدون الشرق بعدما عاش قروناً وهو يعتقد العكس ويهدّد الشرق بوضعه تحت الاختبار.



خفايا

قالت مصادر إحصائيّة إن مجموع ما ستناله لوائح المجتمع المدني والتغيير والثورة في الدوائر التي ستعجز فيها عن نيل مقعد انتخابي رغم وجود تمويل كبير بتصرّفها سيزيد عن الحاصل الانتخابي للدائرة. وهذا يعني أن الأنانيات سبب الفشل وتقول إن هذا الوضع سيتكرر في سبع دوائر.

اللواء: أسرار

همس

تتعرض العلاقة بين دولة كبرى، ودولة إقليمية لضعف في التنسيق في عدد من المواضيع، أدى إلى بلبلة في ما خصّ الأداء على الأرض..أ



غمز

احتوى قيادي حزبي شاب قراراً حليفاً بإبعاده، لمصلحة منافس معروف، ولإعتبارات لا صلة لها بما أعلن أو ما جرى التفاهم حوله ..



لغز

أدى تزايد اللوائح في بعض الدوائر لإحداث شرخ بين المتحالفين، لا سيما في بعض دوائر الجنوب!





نداء الوطن: خفايا

أعطى تيار سياسي تعليماته لجيشه الالكتروني بتجميد الحملات حتى إشعار آخر على مرشحين وصفهم سابقا بأنهم خونة.

قالت مصادر إن رفع «حزب الله» خطابه التهديدي نابع من إحساسه بصعوبة معركة الإنتخابات النيابية وعدم قدرته على منع حلفائه من السقوط أو التعويض عليهم، وقرأت في تهديداته تهيئة لانقلاب على الأكثرية النيابية في حال لم تكن تابعة له.