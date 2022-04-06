القاضي ماضي لـ البناء: القاضية عون رئيسة ممتازة تمتاز بفكر نظيف... لها الحق بالملاحقات القضائية التي تقوم بها

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أوضح مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ«البناء» أن «القاضية عون رئيسة ممتازة تمتاز بفكر نظيف لديها اندفاعة وأيضاً مبالغة، لكن ذلك لا يؤثر على أدائها القانوني»، موضحًا أن «المرة الأولى التي تستدعي فيها السلطة التنفيذية كبار القضاة وتلك سابقة وأيضاً إهانة للجسم القضائي بأكمله».

ولفت الى أن «للقاضية عون الحق بالملاحقات القضائية التي تقوم بها لكون الدعاوى التي تقدم ضد المصارف من صلاحية القاضية عون التي تحافظ على صلاحياتها المكانية والنوعية». موضحاً أن «المدعي العام لا يحق له منع سفر، لكن ذلك لا يؤثر ذلك على قانونية الادعاء».