توضيح من عائلة الطبيب خرّاط.. لعدم استباق مجريات القضية وإطلاق الأحكام جزافا

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توضيحا" لما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يهم عائلة الدكتور ريشار الخراط أن تؤكد ان هذه القضية كانت ولا تزال موضوع متابعة حيثية على أعلى المستويات بدء"من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى معالي وزير الخارجية والغتربين السفير عبدالله أبو حبيب وسفير لبنان في دولة الامارات الاستاذ فؤاد دندن وطاقم السفارة اللبنانية ،فضلا عن الجهود التي تقوم بها نقابة الاطباء في بيروت وجميعهم مشكورين. وتؤكد العائلة أن لديها ملء الثقة بالمساعي التي تقوم بها السلطات اللبنانية كما وتثق ايضا"بما تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة من نموذج للتفهم والانفتاح وضمانة لمبادئ تطبيق القانون .وتهيب العائلة بكافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم استباق مجريات القضية واطلاق الاحكام جزافا وانتظار وصولها الى خواتيمها السعيدة وعودة إبنها الى محبيه.