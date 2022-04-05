"الفرصة الأخيرة الممنوحة"... "أوجيرو" تلوّح بالإضراب

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أعلن المجلس التنفيدي لنقابة موظفي وعمال هيئة "أوجيرو" في بيان، اثر اجتماعه اليوم، أنه "بناء على المعطيات المتوفرة وبعد الالتزامات الحالية التي قدمت للمجلس، فإن الفرصة الأخيرة الممنوحة لأصحاب القرار لوصول الاعتمادات المالية إلى الهيئة تنتهي مساء يوم الجمعة في 08/04/2022".



وأضاف, "في حال عدم وصولها، يبدأ الإضراب المفتوح من صباح يوم السبت في 09/04/2022 ولن يُرفع قبل وصول الاعتمادات المطلوبة إلى مالية الهيئة".



وتابع, "في حال إعلان الإضراب المفتوح، يطلب من جميع الزملاء العاملين عدم القيام بأي أعمال صيانة أو تركيب أو تعبئة مازوت لأي مركز وتحت أي ظرف وتتوقف كامل خدمات الهيئة بشكل كلي".

وسيعلن المجلس, "تفاصيل الإجراءات التي سيتخذها أثناء فترة الإضراب في بيان يصدر عن مجلس النقابة مساء الجمعة".