مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس أتلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبله

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أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 04-04-2022، كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب طرابلس للنفايات، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍ من: المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضية ديما ديب، والقاضية ماتيلدا توما، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس المقدم إبراهيم راشد، والمقدم اندريه الخوري أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا.

وافاد بيان ان “المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:

– /1،866/ طن حشيشة كيف

– /23876/ حبة كبتاغون، و/140،424/ كلغ من الكبتاغون

– /8855،33/ و /70/ حبة، و/507/ أظرفة، و /32/ كيس من مادة السيلفيا

– /234،62/ غ هيرويين

– /500/ حبة من مادة الـ Hexo

– /13282/ حبة من أنواع مختلفة

– /30،138/ كلغ من البودرة البيضاء

– /1585/ حبة ريفوتريل

– /52/ حنجور، و/38/ كيس، و/245/ غ من الكوكايين

– /4985/ بنزكسول

– /3748/ غ ماريجوانا

– /5/ كلغ، و/27/ نبتة من شتول الماريجوانا”.