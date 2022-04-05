بوشكيان: الصناعات الغذائية تحمل شهادة اعتراف وتقدير وطنية ودولية

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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط وعضو النقابة عدنان عطايا، وبحثوا في "وضع الصناعات الغذائية ومدى تقدمها وتوسعها وزيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية والتنافسية".

وأعلن بوشكيان أن "الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وتقدير وطنية ودولية بجودتها ونوعيتها وميزتها، وذلك بفضل تحديث أصحاب هذه المصانع آلاتهم، وتدريب فرقهم العاملة، والالتزام بمعايير عالية، والتدقيق بالنظافة، والاهتمام بكامل عملية الانتاج، والحرص على اختيار أجود أنواع المواد الأولية، والتبريد والحفظ والتعبئة والتغليف والتسويق".



وأوضح أن "النجاح يعود أيضاً الى التكامل بين وزارة الصناعة والجمعية والنقابة والصناعيين الحريصين على ديمومة مصالحهم ومؤسساتهم وتطويرها".

وكان هناك ارتياح لالتزام أصحاب المصانع بمبادىء الانتاج الجيد GMP، وتأدية مراقبي ومهندسي وزارة الصناعة دورهم الرقابي على صعيد سلامة الغذاء في مصانع الغذاء، والالتزام بشروط الترخيص الصناعي.