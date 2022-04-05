وزير المهجرين عرض مع السفير الروسي المستجدات وملف النازحين السوريين

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استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه نائب السفير مكسيم رومانوف، وعرضا للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وأطلع شرف الدين السفير روداكوف على ملف النازحين السوريين، ونية إبقائه أولوية لديه، وطرحه في جلسات مجلس الوزراء للوصول إلى حلول جذرية تعتمد على خطّة العودة التي أعدت وأقرت في الحكومتين السابقتين، بالتنسيق التام مع الدولة السورية والمجتمع الدولي، وشكره على حفاوة الإستقبال التي حظي بها رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان والوفد المرافق من قبل وزير الخارجية لافروف خلال زيارته إلى موسكو.