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كلودين عون تستكمل سلسلة الجولات على الثانويات الرسمية لنشر التوعية حول الوقاية من العنف للفتيات

5
APRIL
2022
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زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عمل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة ثانوية مجدلبعنا في عاليه، وكان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة ريما عبد الخالق والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة. وتأتي هذه الزيارة في إطار استكمال سلسلة الجولات على المدارس الثانوية الرسمية ضمن مشروع "فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي يتضمّن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهنّ بـحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، المنفذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.

وتوجّهت السيدة عون للفتيات: "زيارتنا اليوم هي من ضمن نشاطات التوعية على العنف الذي يمكن أن تتعرضن له، وسنقوم بجلسة توعوية لتعريفكنّ أكثر على مفهوم العنف."

وقالت عون: " نمرّ اليوم بأزمات عدّة، وعلى الفرد أن يكون متنبّهاً لكل أنواع العنف وأشكاله، لذلك عليه تعزيز الثقة بنفسه وتنمية قدراته العلمية، لمواجهة الصعوبات التي يمكن أن يتعرَض لها وتخطيها للإنطلاق من جديد".ورأت عون أن "من الضروري التمكّن النفسي وزيادة الثقة بالنفس"، مشيرة إلى أن "العلم هو الأساس لكسب الثقة بالنفس وهو يعطي قوة ذاتية لاتخاذ قرار المواجهة".

وتضمّنت الزيارة جلسة توعوية حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وبعدها تمّ تزويد الطالبات بمجموعة لوازم خاصة بهنّ.

إشارة إلى أن المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.

ويندرج هذا النشاط في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرّض لها النساء والفتيات.

 

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