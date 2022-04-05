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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال البيان التالي:

“التزاما بقرار ديوان المحاسبة الوارد في متن التقرير الخاص رقم 1/2022 تاريخ 3/3/2022 حول مصير أموال فحوصات ال PCR، حولت شركة أريبا ش.م.ل. المعنية بتحصيل رسوم الـ PCR عبر خدمة بوابة الدفع الالكتروني التي تقدمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة إلى حساب خزينة الدولة اللبنانية مبلغا بقيمة 21 مليارا و 546 مليونا و 559 ألفا و 800 ليرة لبنانية، ومبلغا آخر بقيمة 5 ملايين دولار و207 الاف و541 و 73 سنتا Fresh، على أن تعطي وزارة المالية الجامعة اللبنانية حصتها من الأموال المجباة من معاملات رسوم الـ PCR بعد استلامها، وذلك استنادا إلى تقرير ديوان المحاسبة”.