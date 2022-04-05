الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الاوضاع الامنية وسبل تأمين حاجات العسكريين الاجتماعية

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الاوضاع الامنية في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.

كما تركّز البحث حول حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وأكد الوزير سليم انه يواصل العمل من اجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة الى حين انتظام عملية الدفع بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 في مجلس النواب.