انتخابات 2022 - 6 لوائح تتنافس على 10 مقاعد في بعلبك - الهرمل

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رسى التنافس الانتخابي للفوز بعشرة مقاعد نيابية في دائرة البقاع الثالثة- بعلبك الهرمل، بين 48 مرشحا، من ضمنهم تمثيل خجول للعنصر النسائي، إذ لم توفق سوى مرشحتين بالإنضمام إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما أصبح عمليا خارج المنافسة 37 مرشحا، بعضهم انسحب أثناء المهلة القانونية، وآخرين تراجعوا عن ترشحهم خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة لوائح ومرشحين، أو ممن لم يوفقوا بالإنضواء ضمن لائحة لا يقل عددها عن 4 مرشحين.



وتوزع المرشحون على 6 لوائح، منها لائحتان مكتملتان، وأربع لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة عن قصد أو عن عجز.



واللوائح المتنافسة في دائرة بعلبك الهرمل هي التالية:



لائحة "الأمل والوفاء" وتضم عن المقاعد الشيعية الستة النواب الحاليين: حسين علي الحاج حسن، غازي محمد زعيتر، علي محمد سلمان بشير المقداد، إبراهيم علي الموسوي، إيهاب عروه حماده، وجميل محمد أمين أمين السيد، وعن المقعدين السنيين ينال محمد صلح وملحم محمد الحجيري، وعقيد حنا حدشيتي عن المقعد الماروني، وسامر أسعد التوم عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك.



لائحة "بناء الدولة" ، وتضم: الشيخ عباس حسين الجوهري ، رفعت نايف المصري، هيمن عباس مشيك ، رامز ناصر قمهز، حسين علي رعد، ورشيد علي عيسى عن مقاعد الطائفة الشيعية الستة، صالح محمد الشل وزيدان محمد الحجيري عن المقعدين السنيين، النائب الحالي أنطوان البدوي حبشي عن المقعد الماروني، وإيلي موصوف البيطار عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك.



لائحة "إئتلاف التغيير"، تألفت من 9 مرشحين، وتُرك فيها مقعد شيعي شاغراً، وهي تضم 5 مرشحين شيعة هم: عباس محمد ياغي، الشريف سمير سليمان ، سامي مدحت الطفيلي، أسامة نجيب شمص، علي حسين أبي رعد، ومرشحين سنيين هما: خالد علي صلح ومحمد محمود الحجيري، والمرشح عن المقعد الكاثوليكي طلال الياس المقدسي، وعن المقعد الماروني يوسف ملحم الفخري.



لائحة "مستقلون ضد الفساد"، وتألفت من 9 مرشحين، إذ تُرك فيها أحد المقاعد الشيعية شاغراً، وهي تضم 5 مرشحين شيعة هم: هاني علي شمص، عماد أحمد ناصر الدين، حسن توفيق مظلوم، الإعلامي حسين علي درويش، السيد أحمد السيد محمد شكر، ومرشحين سنيين هما: علي عمران عبد الحميد وأحمد شحادة كرنبي، وعن المقعد الماروني شوقي طنوس الفخري، وعن المقعد الكاثوليكي عبدالله فرح عاد.



"لائحة العشائر والعائلات للإنماء" التي اقتصرت على 6 مرشحين، أربعة عن المقاعد الشيعية، هم: مدحت رشدي زعيتر، حسن محمد المصري، شهرزاد علي حمية، ومحمد ديب حيدر عثمان، بالإضافة إلى مرشحين عن المقعدين السنيين هما: علي كليب المولى ومحمد أحمد فليطي. وغاب عنها المكون المسيحي.



لائحة "قادرين"، رست على 4 مرشحين، أي الحد الأدنى المقبول لتسجيل اللائحة، وضمت 3 مرشحين عن المقاعد الشيعية، هم: سارة منصور زعيتر، محمد حسين الجباوي، وضاهر صادق أمهز، وعن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك ميشال جورج مهنا.