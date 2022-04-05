انتخابات 2022 - هذا ما طلبته هيئة الإشراف على الإنتخابات

A + A -

صدر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات البيان رقم 7،ويتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية وبالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام.



وجاء في البيان:

‏لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017،

لــذلك،

تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعاً ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء.